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Триумфатором стал Эмоджи муви

В субботу, 3 марта, состоялась церемония вручения антипремии Золотая малина за сомнительные достижения в Кино

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Триумфатором стал Эмоджи муви, который получил четыре награды в категориях худший фильм, худший сценарий, худший режиссер и худшая пара на экране.

Худшим сиквелом стал На пятьдесят оттенков темнее, а Ким Бейсингер, которая сыграла в фильме, получила награду за худшую женскую роль второго плана.

Худшим актером признан Том Круз за фильм Мумия, а худшей актрисой – Тайлер Перри за фильм Хэллоуин Мэдеи 2. Мел Гибсон выборол победу в категории худший актер второго плана за фильм Здравствуй, папа, Новый год 2.

Отметим, что в этом году организаторы премии вместе с сайтом Rotten Tomatoes ввели новую категорию Настолько плохой фильм, что вам понравится. Здесь победила комедия Спасатели Малибу.