Переключиться на мобильную версию

Худшие из худших. Объявлены победители антипремии Золотая малина

Эмоджи муви стал триумфатором
Поделись

Триумфатором стал Эмоджи муви
Триумфатором стал Эмоджи муви

В субботу, 3 марта, состоялась церемония вручения антипремии Золотая малина за сомнительные достижения в Кино

Читай также: Крис Хемсворт может сыграть в ремейке Людей в черном

Триумфатором стал Эмоджи муви, который получил четыре награды в категориях худший фильм, худший сценарий, худший режиссер и худшая пара на экране.

Худшим сиквелом стал На пятьдесят оттенков темнее, а Ким Бейсингер, которая сыграла в фильме, получила награду за худшую женскую роль второго плана.

Худшим актером признан Том Круз за фильм Мумия, а худшей актрисой – Тайлер Перри за фильм Хэллоуин Мэдеи 2. Мел Гибсон выборол победу в категории худший актер второго плана за фильм Здравствуй, папа, Новый год 2.

Отметим, что в этом году организаторы премии вместе с сайтом Rotten Tomatoes ввели новую категорию Настолько плохой фильм, что вам понравится. Здесь победила комедия Спасатели Малибу.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
золотая малина Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь