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Стали известны первые отзывы на блокбастер Аквамен

Очень долгожданный фильм
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Аквамен выйдет на экраны в декабре
Аквамен выйдет на экраны в декабре
/2017 Warner Bros. Entertainment Inc., Ratpac-Dune Entertainment LLC and Ratpac Entertainment, LLC

В США прошли первые закрытые показы фрагментов блокбастера Аквамен для критиков и экспертов, несмотря на то, что до премьеры осталось несколько месяцев. 

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По словам группы первых зрителей, общее впечатление оказалось более, чем положительным. “Эмоцилнальный боевик”, - именно так окрестили фильм критики. Киноленту даже сравнили с Аквамена с Чудо-женщиной. Также, зрители заметили, хорошую игру Джеймсона Момоа и Эмбер Херд, чья героиня получилась глубокой и запоминающейся.

Напомним, что фильм Джеймса Вана выйдет на экраны 21 декабря 2018 года.

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