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Пол Уокер погиб в 2013 году /EPA/UPG

Режиссер Дерик Мюррей снимет документальный фильм о жизни актера Пола Уокера, известного по фильмам Форсаж. Кинолента выйдет на стриминговом сервисе Paramount Network.

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Документальный фильм под названием I Am Paul Walker (Я Пол Уокер) расскажет о карьере актера и его жизни вне экрана. В частности, речь пойдет о его любви к морю и быстрым автомобилям, благотворительности и помощи пострадавшим после землетрясения в Гаити. Дата релиза пока на сообщается.

Отметим, что данная кинолента войдет в серию документальных фильмов Дерика Мюррея. Ранее он представил ленты: Я Хит Леджер, Я Брюс Ли, Я Ивел Книвел.

Пол Уокер – американский киноактер, прославившийся благодаря серии фильмов Форсаж. Он погиб 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет в следствие автомобильной катастрофы.