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Жан Рено приехал в Карпаты на съемки фильма

Актер сыграет в украино-французском фильме
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Philip Illienko/facebook
Philip Illienko/facebook

Известный французский актер Жан Рено приехал в Украину на съемки фильма Последний шаг. Об этом в Facebook сообщил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

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"Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинском-французском фильме Последний шаг. Сотрудничество со звездами такого масштаба - это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", - отметил Ильенко.

Сюжет фильма основан на истории наемного убийцы в отставке Генри, живет в глубинке Канады. Однажды ему в дом стучится девочка, которая находится при смерти. Впервые человек, который всю жизнь убивал, спасет чью-то жизнь.

Отметим, что данная кинолента станет последней в карьере актера. Премьера запланирована на 2019 год.

Ранее были опубликованы подробности фильма Последний шаг.

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