Так выглядели сцены до обработки на компьютере

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Сериал Большая маленькая ложь показали без графики /HBO

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Студия FAKE опубликовала видеоролик, где показала, как создавались визуальные эффекты для сериала Большая маленькая ложь. В видео можно увидеть сцены до и после обработки.

Так, посчастливилось узнать, что одна из главных локаций – кафе – снималась на зеленом экране. Кроме того, специалисты создавали множество пейзажей, которых не удавалось снять в реальной жизни.

Напомним, что сериал Большая маленькая ложь признан лучшим мини-сериалом 2017 года и был удостоен таких премий, как Эмми и Золотой глобус. Сериал продлен на второй сезон.