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Джессика Честейн не появится в новом фильме Ксавье Долана /EPA/UPG

Франко-канадский режиссер Ксавье Долан вырезал все сцены с участием Джессики Честейн из нового фильма Смерть и жизнь Джона Ф. Донована. По словам режиссера, персонажа Честейн пришлось удалить, поскольку при финальном монтаже он не вписывался в общую концепцию и сюжетную линию фильма.

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Как написал Долан: “Это было по-настоящему трудное решение. К Джессике я испытываю любовь и уважение, поэтому это никак не связано с ее актерской игрой. Подсюжет со злодеем был интересным, но не вписался в основную историю, которая рассказывает больше о детстве и мечтах”. Режиссер также добавил, что намерен включить удаленные сцены в релиз на DVD.

Напомним, что в фильме Смерть и жизнь Джона Ф. Донована снялись: Кит Харингтон, Натали Портман, Сьюзан Сарандон, Белла Торн и Кэти Бейтс. Релиз запланирован на 2018 год.