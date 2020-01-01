"Валяюсь с болезнью": Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Об этом он сообщил на Facebook
Борис Акунин/Wikipedia
Знаменитый писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили - наст. имя), живущий в Лондоне, заразился коронавирусом Covid-19. Об этом он сообщил на своей страницу в Facebook, призвав своих читателей быть осторожными и не поддаваться панике.
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"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - написал Акунин, - "Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем"
В комментариях поклонники творчества автора пожелали ему сил и выздоровления.
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