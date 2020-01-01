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"Валяюсь с болезнью": Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Об этом он сообщил на Facebook
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Борис Акунин
Борис Акунин
/Wikipedia

Знаменитый писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили - наст. имя), живущий в Лондоне, заразился коронавирусом Covid-19. Об этом он сообщил на своей страницу в Facebook, призвав своих читателей быть осторожными и не поддаваться панике.

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"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - написал Акунин, - "Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем"

В комментариях поклонники творчества автора пожелали ему сил и выздоровления.

Ранее сообщалось о том, что актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом

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