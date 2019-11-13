Назван самый сексуальный мужчина на планете

Поделись







Джон Ледженд /Getty Images

Популярный еженедельный американский журнал People традиционно выбрал самого сексуального мужчину из ныне живущих за 2019-ый год. Им стал 40-летний певец и актер Джон Ледженд.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN — People (@people) November 13, 2019

Читай также: Назван рейтинг самых сексуальных городов в мире

Ледженд снялся в фильме Ла-ла Ленд, а кроме этого, на его счету десять премий Грэмми, Золотой Глобус, а также статуэтка Оскар за музыку к ленте Сельма. "Я взволнован и напуган, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", - прокомментировал сам Джон.

Напомним, что в 2019-ом году обладателем данного титула стал актер Идрис Эльба.

Ранее сообщалось о том, что зрители назвали главный фильм 2019 года