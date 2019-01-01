Как отреагировали соцсети на новый выпуск шоу вДудь

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вДудь /Скриншот с YouTube

На YouTube-канале шоу вДудь, которой ведет журналист Юрий Дудь, после очередного перерыва вышел новый выпуск. На этот раз гостями стали юмористы из проекта Реутов ТВ - Сергей Мезенцев, Владимир Маркони и Михаил Федоров, которые стали одними из первых в русскоязычном пространстве, кто стал делать провокационный юмор, а также брать комические интервью.

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В ходе почти двухчасового выпуска участники по очереди дали интервью, в которых рассказали о людях, которые выросли на их шоу, о своих пранках и троллинге, о шутках в церкви, о том, как появилось Реутов ТВ, об образах, сюжете с беременной проституткой и экстрасенсами, о студиях, где они работали, а также о том, чем занимаются сейчас. Кроме этого, все трое рассказали свои версии того, почему подошла к концу их передача, а также о своих заработках на то время и сейчас, о различных проектах и шоу, в которых участвуют в данное время, и о секретах Реутов ТВ.

В комментариях зрители рассказали о том, каким они видят данное интервью, а также отметили, что ностальгируют по передаче, и обратили внимание, что гости заметно менялись по ходу ролика. Кроме этого, по традиции подписчики похвалили сам выпуск, некоторые даже написали, что впервые посмотрели его, не ставя на фон, пожелали парням творческих успехов, назвав их интересными, однако некоторые все же выразили свое отношение к каждому из интервьюируемых, где нашлось место и для критики.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Выпуск шоу вДудь о Реутов ТВ за сутки набрал более 2 с половиной миллионов просмотров, 120 тыс лайков и 7 тыс дизлайков. Кроме этого, интервью попало в тренды украинского YouTube.

В ролике присутствует нецензурная лексика - 18+

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