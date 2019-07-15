В лидерах: Украина заняла 3-е место в конкурсе Славянский Базар 2019

Поделись







Дмитрий Бабак на конкурсе Славянский Базар 2019 /Скриншот с YouTube

Масштабное и грандиозное событие Славянский Базар 2019 прошло в городе Витебск и на нем выступило большое количество звезд. Так, например, на одной сцене сошлись украинцы Monatik и Alekseev и российская звезде Ольга Бузова. Однако помимо этого прошел и большой конкурс эстрадной песни, в котором Украину представил победитель 5-го сезона шоу Х-Фактор Дмитрий Бабак.

Monatik на Славянском Базаре /Скриншот с YouTube

Читай также: KYIVSTONER раскачал YouTube новым хитом

Всего в этой битве талантов поучаствовали шесть представителей разных стран. И хоть на Славянском Базаре уровень конкурсантов всегда довольно высокий и их сражение захватывающее и непредсказуемое, в этом году бесспорным фаворитом сразу же стал Адильхан Макин из Казахстана. Ему ставили высокие оценки жюри, однако мнения критиков расходятся, ведь некоторые заявляют, что парень не до конца владеет своим бархатным голосом.

Все же Гран-При Макину завоевать удалось, а вместе с ним и 20 тысяч долларов. На втором месте оказался участник из Грузии Георгий Путкарадцзе. А вот третье место между разделили представители Украины и России - Дмитрий Бабак и Иван Дятлов, каждый из которых получил по 2,5 тысячи долларов. Бабак изначально являлся одним из лидеров конкурса.

К слову, из украинцев на мероприятии также была и Ирина Билык, входящая в состав жюри конкурса Славянский Базар 2019.

Смотри также - клип Дмитрия Бабака на песню Кто я без тебя (Хто я без тебе):

Ранее сообщалось о том, что группа Океан Эльзы выпустила новую песню