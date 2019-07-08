Святослав Вакарчук показал архивные фото с семьей
Музыкант поделился снимками в Instagram
Святослав Вакарчук/instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Популярный украинский музыкант, лидер группы Океан Эльзы, а теперь еще и кандидат в депутаты Сватослав Вакарчук вспомнил о Дне Семьи, который прошел 8 июля. Именно в честь этой даты он поделился в своем Instagram коллажем из архивных снимков.
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На фотографиях, которыми артист делится довольно редко, запечатлены он, его жена и дочка. "Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем я есть сейчас. Спасибо вам, мои родные", - подписал публикацию Вакарчук.
Поклонники также поздравили музыканта с праздником и оставили множество комментариев с комплиментами его семье.
Ранее сообщалось о том, что в мае на ВДНХ прошел масштабный концерт группы Океан Эльзы