Святослав Вакарчук показал архивные фото с семьей

Поделись







Святослав Вакарчук /instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Популярный украинский музыкант, лидер группы Океан Эльзы, а теперь еще и кандидат в депутаты Сватослав Вакарчук вспомнил о Дне Семьи, который прошел 8 июля. Именно в честь этой даты он поделился в своем Instagram коллажем из архивных снимков.

Читай также: Вакарчук создал аккаунт в Instagram

На фотографиях, которыми артист делится довольно редко, запечатлены он, его жена и дочка. "Если бы не моя семья, я не стал бы тем, кем я есть сейчас. Спасибо вам, мои родные", - подписал публикацию Вакарчук.

Поклонники также поздравили музыканта с праздником и оставили множество комментариев с комплиментами его семье.

Ранее сообщалось о том, что в мае на ВДНХ прошел масштабный концерт группы Океан Эльзы