На YouTube вышла пародия на скандальный выпуск вДудь

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55х55 - 3000 раз (feat. Давидыч) /Скриншот с YouTube

Одно из самых обсуждаемых и скандальных интервью на канале вДудь с автоблогером Эриком Давидычем было переделано в юмористический музыкальный клип с помощью монтажа. Ролик вышел на популярном YouTube-канале 55х55 и получил название 3000 раз.

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Автор нарезал многие фразы Давидыча, добавив в некоторые из них звуковые эффекты, чтобы получилось так, будто бы тот поет. В основном клип состоит именно из заявлений блогера о том, сколько раз он отжимается, качает пресс и приседает в интервью Юрию Дудю. Эти цифры получили широкую популярность и даже насмешки от пользователей в Сети.

Видеоролик 55х55 - 3000 раз (feat. Давидыч) набрал 1,5 миллионов просмотров, 215 тысяч лайков и 4 тысячи дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Артур Пирожков возглавил YouTube-тренды новым клипом