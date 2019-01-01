Солист Little Big рассказал о нищете, страхах и Киркорове

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Осторожно, Собчак! и Ильич из Little Big /Скриншот с YouTube

Популярная ведущая и журналистка Ксения Собчак ведет на YouTube успешное шоу, которое называется Осторожно, Собчак!. Новым гостем, давшим больше интервью, стал Илья Прусикин - солист группы Little Big.

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В часовом выпуске Илья показал дом, в котором в данный момент живет, представил фрагменты новых песен, а также рассказал о заработке, хитах, шоу КликКлак и Дай Леща, премиях, успехе на Западе, о ранних проектах и пропаганде, и об отсутствии контрактов в Little Big. Кроме этого, он поделился историями о бывшей солистке Олимпии, о лучших, по его мнению, русскоязычных артистах, о стоимости клипов, о своих страхах, о встрече с отцом, о нищете, а также о том, что они были готовы поехать на Евровидение, но Киркоров не выбрал их. К слову, Собчак также позвонила Филиппу Бедросовичу, чтобы узнать причину отказа, а также договориться о совместном творчестве его и Little Big.

Выпуск шоу Осторожно, Собчак с Ильей Прусикиным посмотрели 800 тысяч раз и поставили 29 тыс лайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак взяла интервью у скандального режиссера Ларса фон Триера