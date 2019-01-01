Легендарная актриса Катрин Денев приедет в Украину

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Катрин Денев /Getty Images

Всемирно известная французская актриса Катрин Денев приедет в Украину на Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ). Там она будет специальной гостьей, проведет мастер-класс, а также получит почетный приз Золотой Дюк.

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Кроме этого, на кинофестивале будет проведен показ трех лучших картин с Денев. В числе звезд, которые посетят ОМКФ, также значится голливудская актриса Роуз МакГоун, снимавшаяся в сериале Зачарованные (Все женщины - ведьмы), а также в фильме Планета Страха.

Роуз МакГоун /Getty Images

Десятый Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12-го по 20-ое июля.

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