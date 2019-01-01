Джоан Роулинг выпустит новые книги по Гарри Поттеру

Четыре новых произведения будут доступны в электронном виде

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Роулинг выпустит четыре книги о мире Гарри Поттера /Flickr

Популярная писательница Джоан Роулинг, подарившая миру книги о Гарри Поттере и мире магии и волшебства, в данный момент готовит целых четыре новых произведения, посвященных всему, что касается данной франшизы. По информации издания Mirror, в них расскажут о знаниях, полученных в школе Хогвартс.

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В центре сюжета будут такие науки, как Зельеварение, Заклинания, Гадание, Защита от темных искусств, Астрономия и Уход за магическими существами. Все эти предметы были показаны в экранизациях Поттерианы.

Джоан Роулинг /Getty Images

"Приготовьтесь окунуться в богатую историю магии, (будь то наша собственная история магглов или волшебный мир, созданный Дж. К. Роулинг), с помощью новой серии электронных книг", - именно так выглядит анонс. К слову, произведения будут доступны на официальном сайте писательницы, который называется Pottermore.

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Напомним, что в данный момент мир Гарри Поттера снова экранизируют в виде спин-оффов Фантастические твари. Вторая часть с подназванием Преступления Грин-де-Вальда вышла в 2018-ом году.

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