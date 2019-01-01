Надя Дорофеева показала, как прошли яркие концерты за границей

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Дорофеева показала влог с концертов /instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая является частью дуэта Время и Стекло, выпустила на YouTube новый выпуск своего влога. На этот раз она показала, как прошли семь концертов в Турции и ОАЭ.

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Артистка сняла в своем видеоролике друзей, с которыми познакомила зрителей, а также рассказала и показала перелеты и переезды, в том числе, когда она вместе с командой опаздывала на самолет. Кроме этого, в выпуске можно увидеть, как она вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним) и другими готовилась к концертам и, конечно же, сами шоу. Также Дорофеева поведала о сложностях, усталости и об отдыхе, который не обошелся без веселья и юмора.

Новый выпуск DoDo VLOG набрал более 70 тысяч просмотров и 6 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Время и Стекло выступят с грандиозным шоу во Дворце Спорта