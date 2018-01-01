Потап назвал грудь Тины Кароль и Каменских своей религией

Так он написал в своем Instagram, шуточно извиняясь перед Кароль

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Потап /Flickr

Знаменитый украинский музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) довольно своеобразно принес извинения певице Тины Кароль за недавний троллинг в ее сторону. В своем Instagram он опубликовал фото, на котором якобы трогает грудь исполнительницы, прикасаясь к ее фотографии на стене.

Потап и Кароль /instagram.com/realpotap

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Под фотографией Потап написал о том, что не хочет, чтоб люди писали о неприличии, ведь у всех свои иконы и религии. После этого, кстати, в своей сторис он выложил такое же фото, но уже с Настей Каменских. Она его даже репостнула.

Потап и Каменских /instagram.com/realpotap

История с игривыми руками Алексея на этом не заканчивается, ведь он выложил еще один снимок из этой серии, но уже с Олегом Винником.

Потап и Винник /instagram.com/realpotap

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