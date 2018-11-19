Ольга Фреймут сообщила, почему закончилось ее шоу

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Ольга Фреймут рассказала о своем шоу /instagram.com/iloveoliafreimut

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут не так давно вышла в эфир Нового канала со своим шоу, которое называется Оля и является адаптацией знаменитого The Ellen Show. Украинская версия оказалось не такой успешной, как хотелось бы, а последний выпуск увидел свет в конце сентября.

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Говорить о том, что шоу Оля закроют, стали уже спустя несколько недель после его запуска, ведь отзывы зрителей были крайне негативными, а официальной причиной называли низкие рейтинги передачи. Однако сама Фреймут заявила, что программу не закрыли, ведь вышел только первый сезон, состоящий из двадцати выпусков. Ток-шоу продолжится, однако, по ее словам, уже совсем в другом виде, ведь они пытались сделать начинку без конфликта, а украинскому зрителю, как оказалось, именно он и нужен.

Также совсем недавно ведущая объявила о новом проекте, однако не уточнила, каком именно. Дата выхода его и второго сезона шоу Оля пока неизвестна.

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