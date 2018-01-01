Украинская модель снялась в рекламе Dior с Шарлиз Терон

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Шарлиз Терон в рекламе духов /Скриншот из YouTube

Известная голливудская кинозвезда Шарлиз Терон уже долгое время является лицом знаменитой линии духов J’adore от Christian Dior. В новой рекламе был представлен недавно вышедший аромат Absolu.

Кейт Андервуд снялась вместе с Шарлиз Терон /instagram.com/undervoodoo

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В самом ролике Терон предстает перед зрителями обнаженной, а всю картину дополняет ее свита. Одной из ее участниц стала украинская модель Кейт Андервуд, которая живет в США и уже сотрудничала с Supreme, W Magazine, Vogue, Elle и другими.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак спела в рекламе фильма о группе Queen