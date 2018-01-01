Ани Лорак спела в рекламе фильма о группе Queen
Певица исполнила партию в музыкальном рекламном видео
Ани Лорак снялась в музыкальном видео/instagram.com/anilorak
Совсем скоро на экраны кинотеатров выйдет фильм Богемская Рапсодия, в котором рассказывается история Фредди Меркьюри и группы Queen. Вслед за многообещающими трейлерами вышел и новый музыкальный спецпроект.
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В новом видео различные музыканты с многих стран спели вместе в Лондоне, примерив на себя образы участников легендарной группы. Исполнители собрали воедино популярные хиты Queen, а одной из участниц стала певица Ани Лорак.
В центре сюжета фильма Богемская Рапсодия - путь культовых музыкантов к головокружительному успеху, отношения внутри группы, распад и воссоединение, которое стало триумфом.
Лента выйдет в прокат 1 ноября.
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