Ани Лорак спела в рекламе фильма о группе Queen

Поделись







Ани Лорак снялась в музыкальном видео /instagram.com/anilorak

Совсем скоро на экраны кинотеатров выйдет фильм Богемская Рапсодия, в котором рассказывается история Фредди Меркьюри и группы Queen. Вслед за многообещающими трейлерами вышел и новый музыкальный спецпроект.

Читай также: ТОП-10 самых ожидаемых новинок кино

В новом видео различные музыканты с многих стран спели вместе в Лондоне, примерив на себя образы участников легендарной группы. Исполнители собрали воедино популярные хиты Queen, а одной из участниц стала певица Ани Лорак.

В центре сюжета фильма Богемская Рапсодия - путь культовых музыкантов к головокружительному успеху, отношения внутри группы, распад и воссоединение, которое стало триумфом.

Лента выйдет в прокат 1 ноября.

Ранее сообщалось о том, что вышел большой трейлер Аквамена