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Одно из первоизданий украинской литературы, которое хранится в Гарварде /Скриншот из репортажа про украинские первоиздания

В библиотеке Гарварда хранится множество украинских первоизданий. В их коллекции есть произведения Тараса Шевченка, Ивана Котляревского и первое издание Нового Завета.

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Множество книг американскому университету было подарено, однако, они выделяют немалые средства на покупку украинской литературы. Все редкие издания находятся в одной из 70 библиотек Гарварда - Гоутон.

Золотая коллекция также включает в себя первое издание Энеиды, рукописи Григория Сковороды, Кобзарь Тараса Шевченка и Букварь Ивана Федорова, который он написал в 1574 году во Львове. К слову, это единственный экземпляр книги и его стоимость оценивают в один миллион долларов.

Первое издание Азбуки /Скриншот из репортажа про украинские первоиздания

Все эти старые издания будут оцифрованы в рамках компьютеризации библиотек университетов США, чтобы предоставить доступ всему миру к редким произведениям.

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