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Полотно Рембрандта

В Нидерландах обнаружили ранее неизвестную картину голландского художника Рембрандта.

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Сообщается, что портрет молодого человека предположительно написан в 1634 году и, возможно, является частью диптиха.

Полотно принадлежит историку искусства Яну Сиксу, который полтора года назад приобрел его на аукционе за 137 тыс. фунтов. Тогда предполагалось, что картину написал один из учеников Рембрандта, однако позже 15 экспертов подтвердили, что портрет написан именно художником.

Напомним, ранее картина Малевича ушла с молотка за 85 млн долларов.