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Кувшинки в цвету Клода Моне

Часть коллекции картин Дэвида Рокфеллера была продана на аукционе Christie’s за рекордные 646 миллионов долларов. Прежде ни один лот, принадлежавший единственному владельцу, не приносил столько денег за всю историю аукционов.

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На аукционе удалось продать все 44 картины. Самым дорогим полотном стала картина Пабло Пикассо Девушка с корзиной цветов. Ее приобрели за 115 млн долларов. На втором месте по стоимости – Кувшинки в цвету Клода Моне (84,7 млн долларов) и на третьем – Одалиск с магнолиями Анри Матисса (80,3 млн долларов).