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Джордж Мартин анонсировал роман о Таргариенах

История семьи
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К выходу готовится роман о Таргариенах
К выходу готовится роман о Таргариенах
/кадр из фильма

Американский писатель Джордж Мартин анонсировал выход нового романа. Книга будет называться Пламя и кровь.

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Сюжет книги основан на истории династии Таргариенов от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III – с их женами, войнами, братьями, сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и т.д.

Также, писатель сообщил, что в книгах будет много драконов и даже иллюстрации в исполнении художника Дага Уитли.

Выход книги запланирован на 20 ноября 2018 года.

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