Джордж Мартин анонсировал роман о Таргариенах
История семьи
К выходу готовится роман о Таргариенах/кадр из фильма
Американский писатель Джордж Мартин анонсировал выход нового романа. Книга будет называться Пламя и кровь.
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Сюжет книги основан на истории династии Таргариенов от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III – с их женами, войнами, братьями, сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и т.д.
Также, писатель сообщил, что в книгах будет много драконов и даже иллюстрации в исполнении художника Дага Уитли.
Выход книги запланирован на 20 ноября 2018 года.