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Кейтилинг Старк воскреснет на страницах нового романа /кадр из фильма

Писатель Джордж Мартин собирается воскресить персонажа Игры престолов в новом романе Песнь льда и пламени. По словам писателя, он хочет вернуть Кейтилин Старк, которая получит новое обличие. Она вернется в образе Бессердечной и станет убийцей, желающей мести.

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Как отмечает писатель, данного персонажа в сериале не будет, поскольку это будет противоречить сюжету.

Напомним, что восьмой, финальный сезон Игры престолов выйдет в 2019 году. Ранее сообщалось, что финальная битва снималась 2,5 месяца.