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Книга выйдет в августе

Сын писателя Дж. Р. Р. Толкина 93-летний Кристофер закончил редактировать книгу отца под названием Падение Гондолина. Роман выйдет в августе 2018 года.

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Действие книги разворачивается задолго до путешествий хоббитов. На тайный эльфийский город Гондолин нападет Моргот – повелитель самого Саурона. В книге описывается противостояние Моргота и морского бога Ульмо, который защищает эльфов.

Отметим, что последняя книга Толкина Повесть про Берена и Лютиен вышла в 2017 году под редакцией Толкина.