Готовится к выходу новая книга Дж. Р. Р. Толкина
Под редакторством сына
Книга выйдет в августе
Сын писателя Дж. Р. Р. Толкина 93-летний Кристофер закончил редактировать книгу отца под названием Падение Гондолина. Роман выйдет в августе 2018 года.
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Действие книги разворачивается задолго до путешествий хоббитов. На тайный эльфийский город Гондолин нападет Моргот – повелитель самого Саурона. В книге описывается противостояние Моргота и морского бога Ульмо, который защищает эльфов.
Отметим, что последняя книга Толкина Повесть про Берена и Лютиен вышла в 2017 году под редакцией Толкина.