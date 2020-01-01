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"Похоронили в очередной раз": Борис Моисеев прокомментировал слухи о болезни

Певец опроверг информацию об ухудшении своего здоровья
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Борис Моисеев
Борис Моисеев
/instagram.com/bmoiseevpro/

Совсем недавно в Сети начала распространятся информации об ухудшенном здоровье Бориса Моисеев. Теперь же сам певец прокомментировал все слухи в интервью российскому изданию МК.

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По словам знаменитого артиста, его самоизоляция началась раньше, чем у других людей, из-за пережитого инсульта. Однако его расстраивает то, что в СМИ разошлась информация о его страшном недуге и бедности.

"Похоронили меня в очередной раз. Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает", - признался Моисеев.

Стоит отметить, что о здоровье Бориса Моисеева также рассказывал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, исполнитель не помнит многих событий из жизни, не узнает людей и не всегда понимает, кто ему звонит.

Ранее сообщалось о том, что рэпера 50 Cent обвинили в жестоком нападении на художника

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