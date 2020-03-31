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Звезда джаза Уоллес Рони умер от коронавируса COVID-19

Организм музыканта не справился с осложнениями
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Уоллес Рони
Уоллес Рони
/Getty Images

Знаменитый музыкант Уоллес Рони, который считается легендой джаза, ушел из жизни в возрасте 59 лет. Его организм не справился с осложнениями, которые возникли из-за заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает CNN.

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Известно, что смерть артиста наступила 31-го марта, когда он пребывал в медицинском центре Сент-Джозефа, находящемся в американском городе Патерсон.  

На страничке джазового исполнителя Майлза Дэвиса (умер в 1991 - прим. ред.) также выразили соболезнования об утрате. "Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер из-за осложнения COVID-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что американский певец Джо Диффи умер от коронавируса COVID-19

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