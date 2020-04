Звезда джаза Уоллес Рони умер от коронавируса COVID-19

Знаменитый музыкант Уоллес Рони, который считается легендой джаза, ушел из жизни в возрасте 59 лет. Его организм не справился с осложнениями, которые возникли из-за заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает CNN.

Известно, что смерть артиста наступила 31-го марта, когда он пребывал в медицинском центре Сент-Джозефа, находящемся в американском городе Патерсон.

На страничке джазового исполнителя Майлза Дэвиса (умер в 1991 - прим. ред.) также выразили соболезнования об утрате. "Мы опустошены тем, что наш брат трубач Уоллес Рони сегодня умер из-за осложнения COVID-19. Уоллес был глобальной жизненной силой в джазовом сообществе", - говорится в публикации.

We are devastated that our brother trumpeter Wallace Roney passed away today due to complications from Covid-19. Wallace was a global life force in the jazz community. He played with Miles at the historic Montreux concert directed by Quincy Jones. (1/2)



📷: Earl Gibson pic.twitter.com/mwdz9g8hQ2