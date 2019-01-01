Чоткий Паца взорвали YouTube пародией на хит Егора Крида - Сердцеедка

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Чоткий Паца - Сердцеедка /Скриншот с YouTube

Украинский юмористический проект Чоткий Паца представил на своем официальном YouTube-канале новый клип-пародию. На этот раз актеры спародировали хит Егора Крида под названием Сердцеедка, попав в тренды YouTube.

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Сюжет новой работы рассказывает о несовершеннолетней девушке, которое путем фотошопа изменила в паспорте дату рождения и решила с подругой отправиться в ночной клуб. Там уже отдыхах самый разный контингент - от тех, кто жалуется на мужчин и женщин, до таксиста, которого девушки решили обмануть, и провинциалок. К слову, в клипе также появляется и мама главной героини, которая также решила посетить данное заведение.

Пародия Чоткого Паца на клип Егор Крид - Сердцеедка уже набрала более 1,5 миллионов просмотров, 178 тысяч лайков и 6,5 тыс дизлайков на YouTube, попав на 2-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца порадовали пародией на хит Артура Пирожкова