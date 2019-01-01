Клип о белом Мерседесе взорвал YouTube

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MORGENSHTERN - Новый Мерин /instagram.com/morgen_shtern

Популярный YouTube-блогер и рэп-исполнитель Morgenshtern опубликовал на своем канале свежий клип на трек Новый Мерин, который он посвятил недавно купленному Мерседесу. Клип за несколько дней стал хитом видеохостинга, набрав несколько миллионов просмотров.

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Музыкальное видео начинается с самой покупки, а продолжается яркими сценами на фоне самого автомобиля, возле ресторана, а также в других локациях, где исполнителя сопровождала его команда. В треке же Алишер зачитал о своем материальном положении, а также посвятил строчки "самому новому Мерину".

Клип MORGENSHTERN - Новый Мерин посмотрели 4,3 миллиона раз, поставили 373 тыс лайков и 35 тыс дизлайков. Ролик занял 7-ое место в трендах YouTube.

В КЛИПЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА - 18+

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