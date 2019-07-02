Хедлайнер Atlas Weekend 2019 арестован: Выступление может сорваться

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Asap Rocky арестовали в Стокгольме /Getty Images

Совсем недавно стало известно, что одним из хедлайнеров главного фестиваля лета Atlas Weekend 2019 стал всемирно известный рэпер Asap Rocky. Однако теперь его выступление оказалось на грани срыва из-за того, что музыканта задержали сотрудники правопорядке в Стокгольме.

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Рэпер опубликовал информацию о том, что произошло, в своем Instagram. Как известно, несколько неадекватных незнакомцев преследовали его несколько кварталов во время прогулки по Стокгольму. Когда они попытались подойти к артисту, его охранники попросили их держаться подальше, но те в ответ стали провоцировать, после чего завязалась драка.

"Эта парочка наркоманов - не мои фанаты. Я их не знаю и не хотел проблем, они нас преследовали и приставали к девушкам", - прокомментировал Rocky у себя на страничке.

Сообщатся, что в данный момент Asap Rocky задержан на момент расследования дела. Неизвестно, успеет ли он на свое выступление, которое состоится 13-го июля в Киеве на ВДНХ.

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