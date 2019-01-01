"Сочная фигура": Анна Седокова выпустила горячий клип

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Седокова показала новый откровенный клип /instagram.com/annasedokova

На YouTube состоялась премьера нового провокационного и откровенного клипа Анны Седоковой на нашумевшую песню ЯЖЕМАТЬ. В нем она разрушила стереотипы о жизни молодых матерей, а также предстала в нескольких запоминающихся образах.

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В подписи к музыкальному видео сказано, что именно этой работой певица бросила вызов всем людям, которые считают, что после рождения ребенка женщина должна забыть о своей жизни, отказавшись от всего. Седокова продемонстрировала, что можно легко совмещать и воспитание, и личную жизнь, и творчество с бизнесом, а кроме этого предстала в видеоработе в откровенных и сексуальных образах (и даже прошлась голой). Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

Поклонники артистки также оценили новинку и похвалили саму Седокову в комментариях.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Анны Седоковой - ЯЖЕМАТЬ посмотрели 25 тысяч раз, и он продолжает набирать популярность.

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