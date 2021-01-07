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Победительница Евровидения выпустила неординарный клип, снятый в Киеве

Нетта Барзилай представил видеоработу на песню Bassa Sababa
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Нетта Барзилай презентовала яркий клип, который был снят на улицах Киева
Нетта Барзилай презентовала яркий клип, который был снят на улицах Киева
/instagram.com/nettabarzi

Эпатажная израильская певица Нетта Барзилай, победившая в конкурсе Евровидение-2018, не так давно была замечена в Киеве на съемках своего нового музыкального видео. Теперь же она презентовала готовый клип на сингл Bassa Sababa.

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Необычная работа выполнена в розовых и серых тонах с зажигательным мотивом, а также с массой качественных спецэффектов. Например, певица на розовом авто заезжает в портал, который является увеличенной копией ее головы, прямо на бульваре Вернандского в Киеве, а далее мчится по Дарницкому мосту. Кроме этого, в клипе появляется розовый носорог, который гонится за мужчиной по улицам столицы. В целом, все это представлено в виде видеоигры, а также дополнено массой танцев.

Клип Netta - Bassa Sababa вышел на официальном канале певицы и за несколько часов набрал 70 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков.  

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