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Легендарный рэпер из Wu-Tang Clan выступит в Киеве

GHOSTFACE KILLAH устроит большой и драйвовый концерт
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GHOSTFACE KILLAH выступит в Киеве с крутым концертом
GHOSTFACE KILLAH выступит в Киеве с крутым концертом
/Getty Images

Легендарный рэп-исполнитель GHOSTFACE KILLAH, который является одним из девяти участников культовой команды Wu-Tang Clan, уже в феврале приедет в Киев, чтобы раскачать всех ценителей настоящего хип-хопа.

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На счету исполнителя целых 13 альбомов, а также совместные работы с такими мировыми звездами, как Kanye West, Pusha T, System of a Down, Mobb Deep, Childish Gambino, Nas и другими. По версии MTV GHOSTFACE KILLAH является одним из величайших МС за всю историю хип-хопа, а уже совсем скоро он выпустит свой новый проект, некоторые треки из которого впервые прозвучат в Киеве.

Увидеть легенду вживую и прокачаться на его концерте можно будет уже 10 февраля в клубе ATLAS (г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). Начало: 20:00. Цена: от 990 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Yarmak и Jamala презентовали яркую рэп-колядку

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GHOSTFACE KILLAH Wu-Tang Clan хип-хоп рэп легенда концерт Куда пойти в Киеве Все теги
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