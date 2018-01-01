Зарыли таланты: Соцсети разгромили новый клип Время и Стекло

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Время и Стекло - Песня про лицо /Скриншот с YouTube

Одна из самых знаменитых и успешных групп украинской эстрады Время и Стекло совсем недавно выпустили новый клип Песня про лицо, который довольно быстро разлетелся по сети, набрал миллионы просмотров и занял лидирующее место в трендах YouTube.

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В клипе довольно стильная картинка, качающий бит, а также его рекламировали и ожидали несколько недель, но, несмотря на это, слушатели остались крайне недовольны. Так, например, некоторые отметили, что у артистов проблемы с репертуаром, а также многие не поняли смысла данной композиции. Комментаторы утверждают, что это молодежь слушать не будет, а некоторые даже дали развернутую негативную оценку, а к тому же сообщают, что талант зарывают, а Дорофеева теперь похожа на Ольгу Бузову. Помимо этого, данную работу называют простым набором слов и кризисом Мозгов, а солистке Наде советуют забеременеть и сделать паузу в творчестве.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Музыкальное видео Время и Стекло - Песня про лицо посмотрели 2,3 миллиона раз, поставили 90 тысяч лайков и 55 тысяч дизлайков. Клип занимает 1 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что YouTube определил самые популярные клипы среди украинцев