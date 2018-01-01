Российские звезды плакали в поддержку группы Казка: Выложили клип
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На странице российского "Нового радио" в Youtube появился ролик "в поддержку украинской группы "Казка". На видео, под аккорды песни "Плакала" известные российские артисты плачут. В конце ролика они выходят из "образа". Среди прочих во "флешмобе" поучаствовали Лолита Милявская, Диана Арбенина, Дима Билан.
Ролику в Сети ставят, в основном, дизлайки.
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Клип приурочен к премии "Нового радио" - "Высшая лига", которую вручали в Москве 30 ноября. Украинская группа Казка получила ее заочно за популярную в российских чартах песню "Плакала". Статуэтку организаторы пообещали передать "Казке" в Украину.
Премию от "Нового радио" получили украинские артисты Ани Лорак, Вера Брежнева, Макс Барских и Никита Алексеев.
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за пение под фонограмму.