Брежнева показала, как принимала в Москве фанаток из Украины

Украинская певица Вера Брежнева выложила видео, как развлекала фанаток из Украины, Латвии и Казахстана.

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Вера Брежнева /facebook.com/BrezhnevaVera

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Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в Москве, устроила своим фанаткам московскую встречу. Об этом артистка написала в Инстаграм и выложила соответствующее видео.

"Теплая встреча состоялась", - написала Брежнева. Для аудиенции со звездой выбрали 10 человек, по заявлению Брежневой – из 10 млн желающих.

Приехать смогли 8 приглашенных из Украины, России, Казахстана, Латвии и Франции.

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"Купили всем билеты, привезли их из разных городов и стран", - пояснила Брежнева. Поселили участниц в отеле Брайтон, где Брежнева, "чувствует себя как дома" и где вкусно кормят. Сама встреча со звездой проходила в московском караоке, где, как сообщила Брежнева, никто не пел, поскольку все увлеклись беседой.

Также после оплаченных Брежневой спа-процедур и профмакияжа участницы приняли участие в фотосессии и записали "альтернативное видео" на песню артистки "Любите друг друга".

После съемок Брежнева со "свитой" фанаток отправилась на вручение российской музыкальной награды "Золотой граммофон".

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за пение под фонограмму.