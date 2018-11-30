Брежнева показала, как принимала в Москве фанаток из Украины
Читай также: "Не удивили": В Сети раскритиковали "свежий" клип Ани Лорак
Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в Москве, устроила своим фанаткам московскую встречу. Об этом артистка написала в Инстаграм и выложила соответствующее видео.
"Теплая встреча состоялась", - написала Брежнева. Для аудиенции со звездой выбрали 10 человек, по заявлению Брежневой – из 10 млн желающих.
Приехать смогли 8 приглашенных из Украины, России, Казахстана, Латвии и Франции.
Читай также: ТОП-7 украинских песен, под которые можно весело провести выходной
"Купили всем билеты, привезли их из разных городов и стран", - пояснила Брежнева. Поселили участниц в отеле Брайтон, где Брежнева, "чувствует себя как дома" и где вкусно кормят. Сама встреча со звездой проходила в московском караоке, где, как сообщила Брежнева, никто не пел, поскольку все увлеклись беседой.
Также после оплаченных Брежневой спа-процедур и профмакияжа участницы приняли участие в фотосессии и записали "альтернативное видео" на песню артистки "Любите друг друга".
После съемок Брежнева со "свитой" фанаток отправилась на вручение российской музыкальной награды "Золотой граммофон".
Как в одном посте рассказать о нашей встрече с людьми, с которыми я никогда не виделась, но благодаря тому, что они мои подписчики - теплая встреча состоялась??)) #vbfacts ⠀ 1. Выбрали 10 человек из 10ти млн , делали добор еще 3х, в итоге смогли приехать 8)) ⠀ 2. Встречу решили сделать в Москве, но парадокс, что из москвы не оказалось ни одного человека )) хотя нам было все равно, всем взяли билеты, привезли из разных городов и стран)) ⠀ 3. Прилетели/приехали гости из Латвии, Казахстана, Франции, Украины и России. ⠀ 4. Всех встретили, никто не потерялся, всех доставили на место, тем более, что я пользовалась любимым и проверенным сервисом @yandex.taxi ( премиум ) ⠀ 5. Даже не раздумывала,где поселить гостей, поэтому все жили в месте, где я чувствую себя , как дома и где вкусно кормят - Отель Брайтон @brighton_moscow ⠀ 6. После того, как все добрались, девочек я отправила куда? Конечно "ушикарняться" в рай для девочек @ohmylook.msk , и там же, в @g.bar.moscow были сделаны мэйк и прически , чтобы все были готовы к фото)) ⠀ 7. Пока девочки готовились, чем же занимались мужчины? 🙈 а их было трое, потому что 2 девушки взяли своих мужей ! Мы отвели их в раковарню и там они явно не скучали 🤣😉 ⠀ 8. И вот наконец-то мы встретились!! Я выбрала для нашей встречи караоке @cinema_karaoke , думала , ребята захотят спеть))) но как оказалось, всего времени, что мы выделили для встречи, оказалось мало даже просто поговорить.💁🏼♀️ ⠀ 9. Со всеми было сделано фото, селфи, видео. 🙌🤗 ⠀ 10. При мне все стеснялись есть 🤦🏼♀ и что оставалось делать? Начать есть самой🤣🤣 в общем, дело пошло))) ⠀ 11. После встречи мы все поехали на Золотой Граммофон @russkoe_radio 🤩🤗 ⠀ 12. Все это помогла мне осуществить моя крутая команда! Поэтому все задуманное удалось 🤗😍 13. Песня вам уже знакома : "Любите Друг Друга". 14. Вот наши гости 😍 @natali_stadnichuk @dischka_malyschka @a.afns @dilyara_a29 @elenaburenkova @ecomarketgw @dianasilverlove @abbosjuraev ⠀
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за пение под фонограмму.