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Борис Гребенщиков на концерте в Костроме /Facebook.com

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Киевский концерт российской группы "Аквариум" перенесли на 2019-й. Об этом написали организаторы на странице в Фейсбук. В посте указали, что, в связи с введением в Украине военного положения и запретом въезда в Украину российским гражданам мужского пола от 16 до 60 лет – концерт переносится с 8 декабря 2018-го на 8 июня 2019-го.

/скриншот с Facebook

Также организаторы пообещали, что билеты будут действительны. Несмотря на это, пользователи в комментариях уточняют, как их можно сдать.

По поводу выступлений группы в других украинских городах, которые были заявлены в гастрольном туре, пока информации нет.

Ранее мы сообщали, что пользователи негативно отреагировали на то, что Борис Гребенщиков назвал причиной отмены концерта форс-мажор.