БГ приедет но попозже: Появилась новая дата концерта "Аквариума"
Появилась новая информация по поводу концерта группы "Аквариум" в Киеве.
Борис Гребенщиков на концерте в Костроме/Facebook.com
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Киевский концерт российской группы "Аквариум" перенесли на 2019-й. Об этом написали организаторы на странице в Фейсбук. В посте указали, что, в связи с введением в Украине военного положения и запретом въезда в Украину российским гражданам мужского пола от 16 до 60 лет – концерт переносится с 8 декабря 2018-го на 8 июня 2019-го.
По поводу выступлений группы в других украинских городах, которые были заявлены в гастрольном туре, пока информации нет.
Ранее мы сообщали, что пользователи негативно отреагировали на то, что Борис Гребенщиков назвал причиной отмены концерта форс-мажор.