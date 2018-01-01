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"Аквариум" не приедет в Украину по причине форс-мажора: Реакция соцсетей

В Сети обсуждают заявление Бориса Гребенщикова об отмене гастролей в Украине.
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Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков
/.facebook.com/grebenshikov

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Российская группа "Аквариум" отменила украинские концерты. Гастрольный тур Гребенщикова и ко переносится на неопределенный период. Об этом солист группы написал в соцсетях, назвав причиной – форс-мажор.
Пользователи Сети раскритиковали такое объяснение и посоветовали певцу, не использовать "слов-заменителей" типа форс-мажор, а написать, что дело в войне России против Украины.

"У нас война с РФ, а не форс-мажор", - пишут пользователи.

Некоторые поклонники БГ отметили, что почитатели творчества не должны так агрессивно нападать на артиста, так как он не виноват в сложившейся ситуации.  

Ранее мы сообщали, что российская пресса активно пишет об отказе Ротару выступать на Песне Года.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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