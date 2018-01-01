"Спасибо, следующий": Американская певица взорвала Сеть клипом о звездных "бывших"

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Ариана Гранде в новом клипе thank u, next /Скриншот с YouTube

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Американская певица Ариана Гранде взорвала Сеть клипом на песню, в которой вспомнила своих экс-бойфрендов.

Среди них известный рэпер Big Sean, аргентинский футболист Рикардо Альварес и американский актер Пит Дэвидсон, с которым звезда недавно расторгла помолвку.

Видеоработа thank u, next за 3 дня набрала больше 88 млн просмотров в Сети.

На видео красотка появляется с футбольной атрибутикой, показывает подарки "бывших" и обсуждает отношения с подругами.

Клип приурочен к рождественскому периоду – Ариана с балетом танцуют в платья, оформленных под наряд Санты.

Ранее мы писали, что Ани Лорак получила награду в Москве за песню "Новый бывший".