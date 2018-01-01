"Казку" приписали к концерту "Песня года": Реакция артистов

Украинская группа "Казка" сделала заявление по поводу ее участия в концерте "Песня года".

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Украинская группа Казка. /.facebook.com/kazka.band

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Вчера, 2 декабря, в Сети распространилась информация о том, что украинская группа "Казка" споет на весеннем концерте "Песня года". Название группы появилось в списке участников шоу, которое пройдет 2 марта в немецком городе Дюссельдорф.

"Казка" фигурировала также в анонсах на сайтах, которые продают билеты на концерт.

Афиша "Песни Года" /Скриншот

Из украинских артистов там также значились Верка Сердючка, Таисия Повалий и Никита Алексеев.

Учитывая, что участники группы "Казка" ранее заявляли о том, что не дают концертов в России, подобное сообщение взбудоражило Сеть. Последовали публикации в СМИ и комментарии в соцсетях.

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Вечером участники группы Казка сделали пост на своей странице в ФБ, где назвали их выступление в Дюссельдорфе фейком. Также музыканты призвали проверять инфо об их концертах на официальных страницах группы.

На сайтах по продаже билетов название группы из списка артистов "Песни года" убрали.

Ранее мы писали, кто из украинских артистов получил премию M1 Music Awards.