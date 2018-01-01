"Крыса провод перерезала": На киевском концерте Барских пропал звук

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Макс Барских /Instagram.com

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Вчера, 29 ноября, на концерте Макса Барских в столичном МВЦ, на Броварском проспекте, пропал звук.

Шоу в стиле 1980-х "Семь" прервалось на второй песне. Зрители сообщают, что неполадки со звуком начались с самого начала концерта, а точнее с половины десятого - когда артист вышел на сцену с полуторачасовым опозданием.

Во время исполнения хита "Хочу танцевать" – звук исчез полностью.

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Барских пожелал уйти за кулисы и начать выступление сначала. Пока певец отсутствовал, на сцену вышел его продюсер Алан Бадоев и заявил, что причину неполадки установили. По его словам, неизвестный – "крыса" - перерезал провод. Пожелав злоумышленнику "сдохнуть", продюсер заявил, что концерт все-таки состоится.

Таким образом, он стартовал в начале одиннадцатого. В отзывах, фанаты отметили, что артисту все-таки удалось скрасить негативное впечатление - Макс исполнил несколько совершенно новых песен.

По поводу личности злоумышленника сообщений не последовало. В соцсетях пишут о возможной акции радикалов, недовольных концертами певца в России.

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