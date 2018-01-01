Любовь с кнутом: Новая ВИА гра выпустила клип

Украинская популярная группа ВИА гра в новом составе выпустила клип на песню Я полюбила монстра.

Поделись







Состав ВИА гра изменился в 2018-м /facebook.com/pg/kazka.band

Украинская женская группа ВИА гра в новом составе, продюсированием которой занимается Константин Меладзе, выпустила новый клип. Видео на песню "Я полюбила монстра" выложили в Сеть сегодня, 12 ноября.

Читай также: Время и стекло выпустили терапевтический клип

В клипе участницы группы появляются в откровенных нарядах. Видео наполнено полунамеками на садо-мазохистские взаимоотношения героев. Так, в одном из фрагментов, в руке героя появляется кнут.

За день видеоработа набрала на Youtube больше 100 тыс просмотров.

Ранее сообщалось, что Надежда Мейхер выпустила клип с возрастным ограничением 16+.