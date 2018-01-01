Любовь с кнутом: Новая ВИА гра выпустила клип
Украинская популярная группа ВИА гра в новом составе выпустила клип на песню Я полюбила монстра.
Состав ВИА гра изменился в 2018-м/facebook.com/pg/kazka.band
Украинская женская группа ВИА гра в новом составе, продюсированием которой занимается Константин Меладзе, выпустила новый клип. Видео на песню "Я полюбила монстра" выложили в Сеть сегодня, 12 ноября.
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В клипе участницы группы появляются в откровенных нарядах. Видео наполнено полунамеками на садо-мазохистские взаимоотношения героев. Так, в одном из фрагментов, в руке героя появляется кнут.
За день видеоработа набрала на Youtube больше 100 тыс просмотров.
Ранее сообщалось, что Надежда Мейхер выпустила клип с возрастным ограничением 16+.