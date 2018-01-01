Время и стекло выпустили терапевтический клип

Украинская группа Время и стекло выпустили видео на Песню про лицо.

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Время и стекло выпустили новый клип /.instagram.com

Украинская группа Время и стекло выпустила клип на "Песню про лицо". Видео выложили на Youtube канал сегодня, 9 ноября. Жанр композиции – edm trap music - электронная музыка с хип-хоп корнями. Песня о настроении на многолюдной вечеринке. Слова написал продюсер группы, рэпер Потап. В припеве артисты призывают слушателей уметь быть собой: Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

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"Песня о том, что иногда можно отпустить себя. Воображать себя длинноногой красоткой, к которой приковано внимание всей вечеринки, или миллионером за рулем крутой тачки. Умей отрываться на уличной тусовке и веселиться на концерте любимой группы", - отметили участники коллектива.

"Песня про лицо" первая из нового альбома группы, который выйдет в 2019-м.

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