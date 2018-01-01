Afisha.bigmir)net подарит 4 билета на JAZZ KOLO

На Facebook мы разыграем билеты на джаз-концерт

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Розыгрыш билетов

Если вы любите джаз и вам нравятся концерты с этой музыкой, или же давно хотели, то хватайтесь за возможность попасть на JAZZ KOLO. Прямо сейчас Afisha.bigmir)net разыгрывает билеты на этот замечательный концерт, который пройдет уже 20 января.

Вам нужно всего лишь выполнить несложные условия:

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И напоследок - в комментариях к записи на Facebook нужно отметить человека, с которым вы хотите посетить концерт

Сделав все это, вы можете стать одним из двух счастливчиков, которые получат по два билета на концерт JAZZ KOLO. Результаты будут известны уже 18 ноября при помощи сервис Random. Желаем удачи!

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