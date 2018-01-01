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Цирк ужасов устроил зрелище в честь Хэллоуина

Финалисты шоу Britain's Got Talent выступили с большим шоу накануне праздника
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Circu of Horrors устроили зрелищное шоу в честь Хэллоуина
Circu of Horrors устроили зрелищное шоу в честь Хэллоуина
/Getty Images

Хэллоуин уже совсем близко, но подготовка к нему и празднование во всем мире начинаются уже сейчас. Так, знаменитый британский Circus of Horrors (Цирк Ужасов) устроил большое и зрелищное шоу накануне праздника как раз перед тем, как отправится в гастроли.

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

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В программе устрашающего представления присутствовали и различные силачи, и метатели ножей, и шпагоглотатели, и даже демоны-карлики. Помимо них в шоу участвовали акробаты и эквилибристы. Все это действие происходило в британском театре, который находится в пещерах Вуки-Хоул недалеко от Бристоля.

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

Цирк Ужасов
Цирк Ужасов
/Getty Images

Цирк ужасов, выступающий в стиле стим-панк, является финалистом популярного проекта Britain's Got Talent. Свою деятельность они начали еще в 1995 году, а идею позаимствовали у знаменитого викторианского цирка уродцев.

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