Цирк ужасов устроил зрелище в честь Хэллоуина

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Circu of Horrors устроили зрелищное шоу в честь Хэллоуина /Getty Images

Хэллоуин уже совсем близко, но подготовка к нему и празднование во всем мире начинаются уже сейчас. Так, знаменитый британский Circus of Horrors (Цирк Ужасов) устроил большое и зрелищное шоу накануне праздника как раз перед тем, как отправится в гастроли.

Цирк Ужасов /Getty Images

Цирк Ужасов /Getty Images

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В программе устрашающего представления присутствовали и различные силачи, и метатели ножей, и шпагоглотатели, и даже демоны-карлики. Помимо них в шоу участвовали акробаты и эквилибристы. Все это действие происходило в британском театре, который находится в пещерах Вуки-Хоул недалеко от Бристоля.

Цирк Ужасов /Getty Images

Цирк Ужасов /Getty Images

Цирк Ужасов /Getty Images

Цирк Ужасов /Getty Images

Цирк Ужасов /Getty Images

Цирк ужасов, выступающий в стиле стим-панк, является финалистом популярного проекта Britain's Got Talent. Свою деятельность они начали еще в 1995 году, а идею позаимствовали у знаменитого викторианского цирка уродцев.

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