Актер из Дизель Шоу покинул проект после трагических событий
Популярный украинский актер Олег Иваница совсем недавно в одной из своих соцсетей сообщил подписчикам о том, что уходит из проекта Дизель Шоу после трагический событий, связанных с гибелью Марины Поплавской.
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Артист опубликовал фото, оставив к нему большую подпись, в которой рассказал о том, что больше не хочет находиться в проекте, а недавняя трагедия очень сильно на него повлияла. Также он сообщил о том, что, по его мнению, должен был увести Марину Поплавскую с того места, где она сидела в автобусе. Теперь Иваница, судя по заявлению, не может находится находиться на сцене без актрисы, однако считает, что шоу должно продолжаться.
Не вижу себя больше в рамках проекта. Как ни стараюсь. Когда происходят трагические события, в голове колоколом звенит вопрос ПОЧЕМУ?? Он настолько пронзительный, что отсутствие ответа вообще неприемлемо. ПОЧЕМУ БЛИН??? Ответ начинаешь находить в самом себе. Потому что не подошёл к ней и не сказал, чтобы она ушла с того места. Что оно опасное. И не слушать, когда она скажет что каждый из нас тут сидел, и что тут самое пейзажное окно, и за Мишкой надо присмотреть... просто взять и увести ее оттуда! Что не надо было ехать ночью. Что надо было поднять вопрос о втором водителе. Надо было сделать что угодно, чтобы этого не случилось! Мариночка видела смысл своей жизни в том, чтобы радовать зрителей. И это действительно прекрасный смысл. И Шоу должно продолжаться. И зрители должны продолжать радоваться. И так и будет. Но я не могу себя представить на сцене Дизель Шоу без неё. Не хочу. Ухожу.
Ранее сообщалось о том, что в ДТП погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская