Актер из Дизель Шоу покинул проект после трагических событий

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Олег Иваница заявил об уходе из Дизель Шоу /instagram.com/dizelstudio

Популярный украинский актер Олег Иваница совсем недавно в одной из своих соцсетей сообщил подписчикам о том, что уходит из проекта Дизель Шоу после трагический событий, связанных с гибелью Марины Поплавской.

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Артист опубликовал фото, оставив к нему большую подпись, в которой рассказал о том, что больше не хочет находиться в проекте, а недавняя трагедия очень сильно на него повлияла. Также он сообщил о том, что, по его мнению, должен был увести Марину Поплавскую с того места, где она сидела в автобусе. Теперь Иваница, судя по заявлению, не может находится находиться на сцене без актрисы, однако считает, что шоу должно продолжаться.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП погибла звезда Дизель Шоу Марина Поплавская