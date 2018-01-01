ТОП-5 замечательных номеров с Мариной Поплавской

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Марина Поплавская /instagram.com/dizelstudio

В субботу, 20 октября, трагически погибла украинская актриса, участница юмористического шоу Дизель Шоу Мария Поплавская. Это произошло в автокатастрофе недалеко от Киева, когда она вместе со своими коллегами возвращалась с концерта во Львове.

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Актриса всегда заряжала позитивом большие залы и зрителей у экранов. Также она многое сделала для развития украинского КВН, била капитаном команды Девчонки из Житомира, имела необычный голос и, конечно же, харизму. В 2015 году она стала одной из участниц Дизель Шоу, а люди с огромным удовольствием смотрели выпуски с ее участием и наслаждались ее ролями, которые стали популярными не только в Украине, но и за ее пределами.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 замечательных номеров с Марией Поплавской.

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