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Monatik взорвал YouTube новым музыкальным видео

Новое Lyric Video на песню Зашивает Душу попало в тренды YouTube
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Monatik выпустил новое Lyric Video
Monatik выпустил новое Lyric Video
/Flickr

Совсем недавно на YouTube-канале популярного украинского исполнителя Монатика состоялась премьера нового музыкального видео на композицию Зашивает душу. Стоит отметить, что данная видеоработа быстро стала популярной и попала в тренды YouTube, продолжая подниматься вверх.

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Зашивает душу - это сингл в формате Lyric Video (видео со словами), которое вышло довольно стильным и необычным, а сама композиция исполнена в привычном для Монатика стиле и рассказывает о любви, которая способна излечить все душевные раны. Также совсем скоро должен выйти полноценный клип на эту песню, съемки которого проходили в Венеции.

Новый хит Монатика уже набрал 336 тысяч просмотров. Сейчас видеоработа находится на 25 месте в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Настя Каменских презентовала стильный и яркий клип

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