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Концерты - это заряд эмоций /depositphotos

Многие считают, что в августе лето заканчивается, но сезон летних концертов сейчас в самом разгаре. Киевлян и гостей города ждет несколько концертов не только от украинских звезд, но и от зарубежных, которые зарядят вас энергией и позитивными эмоциями.

Если вы еще в раздумьях, куда же сходить в Киеве в августе, то мы предлагаем вам подборку будущих мероприятий, которые не оставят вас равнодушными:

Die Antwoord

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Вы можете быть знакомы с группой благодаря фильму Робот по имени Чаппи, а можете знать их, благодаря впечатляющей и запоминающейся музыке вперемешку с эпатажем. Знаменитые на весь мир Die Antwoord существуют уже десять лет и не раз заявляли о том, что любят провоцировать слушателя, благодаря чему их концерты отменяли, а некоторые клипы на YouTube были удалены. Недавно группа объявила, что новый альбом будет последним в их карьере, так что, возможно, это единственный шанс насладиться живым звучанием безумной рейв-группы из Кейптауна.

Die Antwoord выступит 6 августа в клубе Stereo Plaza.

O.TORVALD

Перед тем, как уйти в отпуск, группа выступит с большим шоу под открытым небом. В 2017 году ребята представляли Украину на Евровидении, но фанаты были знакомы с ними намного раньше. Последний концерт в 2018-ом обещает быть очень горячим!

Группа выступит 19 августа в Зеленом Театре.

Lil Xan

Молодой и яркий представитель новой рэп-школы, 21-летний Диего Лианос, известный миру как Lil Xan, делает музыку в стиле трэп, фонк и обычный грустный рэп. Неоднозначный исполнитель, жизнь которого тесно была связана с наркотиками, сегодня призывает людей отказываться от них и в этом году собирается сменить псевдоним. Его песни набирают миллионы прослушиваний на SoundCloud, а билеты на концерты раскупают меньше, чем за сутки.

Lil Xan выступит 23 августе в Зеленом Театре.

Океан Эльзы

Сегодня в Украине сложно найти человека, который не слышал о группе Океан Эльзы. У команды довольно долго не было релизов и концертов. В этом году они выступят на День Независимости в НСК Олимспийский с большим шоу, где будут исполнены все хиты группы. "Ничего кроме музыки" – такой девиз мероприятия.

Океан Эльзы выступят в НСК Олимпийский 24 августа.

Imagine Dragons

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Первое выступление драконов в Украине обещает быть масштабным. У группы уже есть 2 номинации на Грэмми, церемония вручения которой состоится вначале следующего года. Продажа 35 миллионов копий альбомов по всему миру, более 20 премий и энергия, которая передается каждому слушателю, яркость и талант – все это Imagine Dragons.

Группа выступит в НСК Олимпийский 31 августа.

Ранее сообщалось о том, что Океан Эльзы выпустили новый трек из предстоящего альбома